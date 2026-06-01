Heft 161 von tà katoptrizómena ist erschienen!

Das Heft trägt den Titel
Biennale - Voraus-Blick
Die 61. Biennale di Venezia im Kontext
Was sagen verschiedene Indizes über die Biennale?
Andreas Mertin (18 S.)
How dare you!
Die Europäische Union und die Biennale in Venedig
Andreas Mertin [2 S.]
Der Kannibalismus der zeitgenössischen Kunst
Zu einigen Kunst-Akteur:innen der Biennale
Andreas Mertin (6 S.)
Die Rose des Nichts – oder: «Die Kunst lebt fort»
Israels Pavillon auf der 61. Biennale di Venezia
Andreas Mertin (8 S.)
Saddexleey
Der Pavillon von Somalia auf der Biennale
Andreas Mertin (10 S.)
Shapes of Silence
Der Pavillon von Äthiopien auf der Biennale
Andreas Mertin (4 S.)
RÜCK-BLICK
Perspektivenwechsel. Eine Erinnerung an Georg Baselitz (23.01.1938 – 30. April 2026)
Andreas Mertin (6 S.)
So oder So – Eine Erinnerung an Timm Ulrichs (1940-2026)
Karin Wendt (2 S.)
Körpereinsatz - VALIE EXPORT (1940-2026)
Redaktion (2 S.)
VORMERKUNGEN
Sprachlose Freundschaft
Vormerkungen (Folge 16): Über Stefan Hertmans, Dius
Wolfgang Vögele (4 S.)
LEKTÜREN
Alemannia
Theologische Bemerkungen zu Wilhelm Hausenstein
Wolfgang Vögele (16 S.)
Geselligkeit im Film
Thomas Feld (8 S.)
According to Nature
Eine Ozean-Geschichte von Fridolin Stier
Karin Wendt (4 S.)
ZUR POLITIK MIT BILDERN
«American Jesus»
Zur aktuellen Ikonographie des Religiösen XVII
Andreas Mertin (24 S.)
Und ich sah: 1000 Lichter am Himmel
Ein Drohnenspektakel in Padua zum Jahreswechsel 2025/2026
Andreas Mertin (12 S.)
Resteverwertung im Ruhrgebiet
Oder: Kunst und Kirchraum(um)nutzung. Eine ironische Genussstudie
nebst theologischem Anhang
Andreas Mertin (14 S.)
ERNSTHAFT? DER WAL?
Im Auge des Wals
Notizen aus Anlass eines gestrandeten Buckelwals
Karin Wendt (24 S.)
Der Wal im Fokus - ein Bilderbuch fürs Clickbaiting
Zugleich eine visuelle Gedächtnisreise
Andreas Mertin (18 S.)
Wer sollte denn entscheiden dürfen?
Anmerkungen zur ausgebliebenen tierethischen Debatte über die Walrettung
Andreas Mertin (6 S.)
ANDREAS MERTINS KRITISCHE MISZELLEN
Kirche und AfD
«Hat am Abendmahl des Herrn nicht auch Judas, der Verräter teilgenommen?» (6 S.)
Lost Places oder: Vom Versagen des Engels
Und schon wieder keine Nachrichten vom "Film des Monats" (4 S.)
«Dient doch nur zur Illustration!»
Kritik am religiösen Bildgebrauch – eine unendliche Geschichte (8 S.)
Ja wer kann das denn nur sein – «ein Mann»?
Vom Alltagsrassismus – Teil II (4 S.)
«A whole Civilization will die tonight»
Mögest Du in interessanten Zeiten leben I (8 S.)
«Denken Sie an den Papst in Avignon!»
Mögest Du in interessanten Zeiten leben II [4 S.]
Konversionen, Perversionen, Postmoderne, Pulp Fiction
Einsprüche [8 S.]
Israel und der ESC
(K)Eine Verschwörungstheorie (6 S.)