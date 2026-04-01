01 April 2026

Heft 160 von tà katoptrizómena ist erschienen!

 

Das Heft trägt den Titel

Zentrum und Peripherie

und enthält folgende Beiträge

 

Editorial


ZENTRUM UND PERIPHERIE

Überall Provinzen!
Ein Essay über theologische Raumpflege
in Stadt Land Fluss
Wolfgang Vögele [20 S.]

Zentrum und Peripherie
Nicht nur eine Re-Lektüre
Andreas Mertin [12 S.]

Die Provinzialität der Peripherisierung der Welt
Vermutungen und Befürchtungen
Andreas Mertin [10 S.]


LECTURES

Familiendarstellungen in ausgewählten Romanen der Nachkriegszeit
Raumspezifische Reflexionen sozial- und zeitgeschichtlicher Phänomene
Burckhard Dücker [20 S.]

Scholaren im Bild
Uwe Grund [10 S.]

Held-Sein und Held-Werden
Hans J. Wulff [4 S.]

Judas in der Kunst
Andreas Mertin [22 S.]

Alte Jesus-Memes
 Ein paar Notizen
Andreas Mertin [10 S.]


VORMERKUNGEN

Gottes Atheismus
Vormerkungen (Folge 14): Über András Visky, Die Aussiedlung
Wolfgang Vögele [4 S.]

Auf den Geschmack kommen
Vormerkungen (Folge 15): Über Ulrich Raulff, Wie es euch gefällt
Wolfgang Vögele [4 S.]


DIE BIENNALE WIRFT IHRE SCHATTEN VORAUS

Flucht vor der Kritik – Russland auf der Biennale?
Ein Kommentar
Andreas Mertin [6 S.]

Ein Festival der Antisemiten?
Die Anti-Israel Koalition von Biennale-Partizipanten
Andreas Mertin [6 S.]


ANDREAS MERTINS KRITISCHE MISZELLEN

... reloaded
Oder: Warum man der AfD Sachsen-Anhalt für ihren Entwurf zum Regierungsprogramm fast dankbar sein kann [26 S.]

Die Berlinale und (immer noch) der meinende Staat
In der Endlosschleife eines falschen Verständnisses von Kulturpolitik [6 S.]

"Die Beisetzung hat in aller Stille stattgefunden"
Was ist los mit dem "Film des Monats"? -Teil III [4 S.]

Auch die Kür ist Pflicht
 Wider ein Missverständnis in der kirchlichen Ausbildung [4 S.]

Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Kirche
 Die taz auf logischen Abwegen [4 S.]

Values - Welche Werte brauchen Demokratien
 Brian Tyler Cohen im Gespräch mit Barack Obama [10 S.]

Gedächtnislose Resteverwertung oder: Beim Abdecker
Leonardos Abendmahl in der neueren Popmusik [8 S.]

Hamas-Sternenkunde
Ein ironischer Einwurf - Oder: Der Mond leuchtet nicht [4 S.]


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