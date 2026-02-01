01 Februar 2026

Heft 159 von tà katoptrizómena ist erschienen!

as Heft trägt den Titel

Perspektive(n)

und enthält folgende Beiträge

Masaccio Trinität Modell Editorial


PERSPEKTIVE(N)

Wie Gott verortet wurde
Was die Perspektive in der Kunst bewirkte-  theologisch und politisch
Andreas Mertin [24 S.]

Aus der Perspektive des 16. Jahrhunderts
Giorgio Vasari über Masaccio [6 S.]

Aufstieg - Verführbarkeit durch Macht - Abstieg - Fall
Ein essayistisches Zwiegespräch mit ChatGPT über Charles Mingus ‘Pithecanthropus Erectus’
Andreas Mertin [26 S.]

Von Imagination und Wissen, Politik und Kunst,
Realismus und Sehnsucht
Oder Glaube und Frieden in Songs
von John Lennon und Bob Dylan
Matthias Surall [16 S.]

Herrschaft in Sepia
Was Wandbilder über die Machtphantasien von AfD-Politikern verraten
Karin Wendt [18 S.]

Odd one out
Bloß ein Party-Spiel oder doch ein partei-politisches Spiel?
Andreas Mertin [6 S.]


VORMERKUNGEN

Büchertürme und ein alter Mann
Vormerkungen (Folge 12): Über eine Werbeanzeige
aus der Kampagne des Modeschöpfers Brunello Cucinelli
Wolfgang Vögele [4 S.]

Das Zwitschern der Meise
Vormerkungen (Folge 13): Über Jonathan Lear, Radikale Hoffnung 
Wolfgang Vögele [4 S.]


SCHÖNHEIT

Wenn das Hässliche schön wird
Der revolutionäre Beitrag des Christentums zur Debatte um die Schönheit
Andreas Mertin [16 S.]

"Herr Doktor, das ist schön von euch"
 Ein Widerspruch gegen die unkritische Verklärung des Schönen
Andreas Mertin [34 S.]


JURY FILM DES MONATS

Nachgedanken
Zum Umgang mit der Jury des Films des Monats
Andreas Mertin [10 S.]

Alternativer Film des Monats: Ruth und Boaz
Ausgewählt und vorgestellt von ChatGPT
ChatGPT [6 S.]


ANDREAS MERTINS KRITISCHE MISZELLEN

Fremd im eigenem Land?
 Vom Alltagsrassismus [6 S.]

Warum man mit Märchen Trump besser versteht
Und auf einen guten Ausgang hoffen kann: Vom Fischer und seiner Frau [6 S.]

 

Label: