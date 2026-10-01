Heft 163 von tà katoptrizómena ist erschienen!

Das Heft trägt den Titel
Es gibt keine Theologie der Schildkröten
VORWORT
Die KI als Schildkröte
Fast ein Hase-und-Igel-Spiel
Andreas Mertin
SCHILDKRÖTEN: WENN MAN IN MÄRCHEN UND GEDICHTEN
ERKENNT DIE WAHREN WELTGESCHICHTEN
Ein Fußbodenmosaik in Aquileia (320)
Der Hahn und die Schildkröte
Jean de La Fontaine (1621-1695)
Der Hase und die Schildkröte
Albert Ludwig Grimm (1786-1872)
"Der Affe und die Schildkröte"
Lewis Carroll (1832-1898)
Die falsche Schildkröte
Christian Morgenstern (1871-1914)
"Die Schildkröte"
ChatGPT (2026)
Achilles und die Schildkröte
ChatGPT (2026)
Der Mars und die Schildkröte
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Hans J. Wulff
Die Tiere mit dem Panzer
Die Artenvielfalt der Film-Schildkröten
Andreas Mertin
- Aus der Kulturgeschichte der Schildkröte. Eine prospektive Zwischenbilanz
- Der Hahn und die Schildkröte. Über Deutungsprobleme im Christentum
- Vorsicht Aischylos, Schildkröte von oben! Eine antike Erzählung
- Das Segel und die Schildkröte. Festina Lente - ein Motiv aus den Zeiten der Medici
- Hiob und die Schildkröte. Ein barockes Sinnbild zur Geduld
- Nachdenken über die falsche Schildkröte. Eine Collage
- Die Weltschildkröte. Auch ein populärkulturelles Produkt des 19. Jahrhunderts
- Zum Fressen gern. Die Schildkröte auf Liebigs Sammelbildern
- Die Schildkröte des Flaneurs. Zur Entstehung eines kulturphilosophischen Symbols
- «Aber die Schildkröte stirbt nicht so bald». Eine Erinnerung an Veza Canettis «Die Schildkröten»
- «Die Stimme der Schildkröte». Ein kleines Verwirrspiel über die Bande
- Jonathan, der im Jahr 2026 194 Jahre alt sein wird. Die älteste Schildkröte der Welt
- Pareidolie-Schildkröten. Purple Rock - ein Phänomen auf dem Mars und seine irdischen Verwandten
KIRCHE UND AFD
- Plattitüden-Crescendo. Zur Kritik am Bauhaus-Manifest 2026 (4 S.)
- Die Baum-Fabel des Jotam (nicht nur) im Bild. Notizen (10 S.)
- Wenn Bischofs-Bashing unbemerkt zur AfD-Kritik wird. Die Schwarmintelligenz versteht weder Sprache noch Theologie (6 S.)
- "Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch". Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt (4 S.)
ANDREAS MERTINS KRITISCHE MISZELLEN
- Bildgeneratoren und die wilde 13. Notizen zu einem aktuellen Problem der KI (6 S.)
- Wer war Cesare Battisti? Eine Spurensuche (6 S.)
- Capodilista – Ein Wohnhaus und eine Familie. Eine Spurensuche in Padua (4 S.)
- Apokalyptiker und Integrierte. Eine private Notiz (4 S.)
- Wo man singt, da lass dich ruhig nieder? Randbemerkung zur Diskussion um das neue Gesangbauch.
- Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert! Gegen das Theater als moralische Belehranstalt (3 S.)
- Was macht eigentlich der Film des Monats? Nichts!? Fingerübungen (2 S.)
RE-VIEW
Unter Beteiligung
Hinweis der Redaktion
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