01 Oktober 2026

Heft 163 von tà katoptrizómena ist erschienen!

 

Das Heft trägt den Titel

Es gibt keine Theologie der Schildkröten

und enthält folgende Beiträge

Editorial

VORWORT

Die KI als Schildkröte
Fast ein Hase-und-Igel-Spiel
Andreas Mertin

SCHILDKRÖTEN: WENN MAN IN MÄRCHEN UND GEDICHTEN
ERKENNT DIE WAHREN WELTGESCHICHTEN

Ein Fußbodenmosaik in Aquileia (320)
Der Hahn und die Schildkröte

Jean de La Fontaine (1621-1695)
Der Hase und die Schildkröte

Albert Ludwig Grimm (1786-1872)
"Der Affe und die Schildkröte"

Lewis Carroll (1832-1898)
Die falsche Schildkröte

Christian Morgenstern (1871-1914)
"Die Schildkröte"

ChatGPT (2026)
Achilles und die Schildkröte

ChatGPT (2026)
Der Mars und die Schildkröte

***

Hans J. Wulff
Die Tiere mit dem Panzer
Die Artenvielfalt der Film-Schildkröten


Andreas Mertin


KIRCHE UND AFD


ANDREAS MERTINS KRITISCHE MISZELLEN


RE-VIEW

Unter Beteiligung
Hinweis der Redaktion


DIE LETZTE SEITE

Soufflékunde Teil 1

 

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