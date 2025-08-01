01 August 2025

Heft 156 von tà katoptrizómena ist erschienen!

 

  Das Heft trägt den Titel

Thomas Müntzer / Kunst und Ethik

und enthält folgende Beiträge

 


Editorial

THOMAS MÜNTZER

„Lasset euer schwerth nit kalt werden…”
Thomas Müntzer und der Bauernkrieg
Thomas O.H. Kaiser [68 S.]

Freiheit - Exodus - Bauernkrieg
Rainer Albertz [22 S.]


KUNST UND ETHIK

Kunst - Theologie - Ethik
 Ein vermintes Gelände
Andreas Mertin [50 S.]


VORMERKUNGEN

Der mit dem Dolch schreibt
Vormerkungen 6: Über Karl-Heinz Bohrer
Wolfgang Vögele [4 S.]

Studentenbewegte Nostalgie
Vormerkungen 7: Über Philipp Felsch
Wolfgang Vögele [4 S.]


MERTINS KRITISCHE MISZELLEN

Und schon trumpt er los.
Ansätze einer «neuen» Kulturpolitik? [4 S.]

Tà katoptrizómena - Gegen mangelndes Gottvertrauen
Mein Widerspruch zur unwillkürlichen Ghettoisierung der Kirche(nmusik) [10 S.]


RE-VIEW

Unter Beteiligung
Schriften aus dem Umkreis des Magazins
Redaktion [2 S.]

Ein not-wendiges Buch
 Zur Rolle des Judentums in christlicher Theologie
Andreas Mertin [6 S.]

 

Label: