Heft 156 von tà katoptrizómena ist erschienen!

Das Heft trägt den Titel
Thomas Müntzer / Kunst und Ethik
THOMAS MÜNTZER
„Lasset euer schwerth nit kalt werden…”
Thomas Müntzer und der Bauernkrieg
Thomas O.H. Kaiser [68 S.]
Freiheit - Exodus - Bauernkrieg
Rainer Albertz [22 S.]
KUNST UND ETHIK
Kunst - Theologie - Ethik
Ein vermintes Gelände
Andreas Mertin [50 S.]
VORMERKUNGEN
Der mit dem Dolch schreibt
Vormerkungen 6: Über Karl-Heinz Bohrer
Wolfgang Vögele [4 S.]
Studentenbewegte Nostalgie
Vormerkungen 7: Über Philipp Felsch
Wolfgang Vögele [4 S.]
MERTINS KRITISCHE MISZELLEN
Und schon trumpt er los.
Ansätze einer «neuen» Kulturpolitik? [4 S.]
Tà katoptrizómena - Gegen mangelndes Gottvertrauen
Mein Widerspruch zur unwillkürlichen Ghettoisierung der Kirche(nmusik) [10 S.]
RE-VIEW
Unter Beteiligung
Schriften aus dem Umkreis des Magazins
Redaktion [2 S.]
Ein not-wendiges Buch
Zur Rolle des Judentums in christlicher Theologie
Andreas Mertin [6 S.]